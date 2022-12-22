Зеленский согласился с Байденом о готовности Украины к мирным переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил слова своего американского коллеги Джо Байдена о готовности Киева к проведению мирных переговоров. Главы государств встретились в Вашингтоне.
Известно, что Зеленский прибыл в Белый дом по личному приглашению Байдена. Сперва президенты провели двусторонние переговоры, а после — пресс-конференцию с журналистами. По словам Байдена, Зеленский готов к поиску «справедливого мира» с Россией.
«Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению... позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира», — заявил хозяин Белого дома.
После этих слов Байден повернулся к Зеленскому и вопросительно посмотрел на своего коллегу. Украинский лидер подтвердил сказанное президентом, кивнув в ответ.