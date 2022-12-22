Зеленский согласился с Байденом о готовности Украины к мирным переговорам

Известно, что Зеленский прибыл в Белый дом по личному приглашению Байдена. Сперва президенты провели двусторонние переговоры, а после — пресс-конференцию с журналистами. По словам Байдена, Зеленский готов к поиску «справедливого мира» с Россией.