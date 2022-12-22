Зеленский пожаловался США на преимущество России в ракетах и самолетах

Украина значительно уступает России по количеству боеприпасов, ракет и самолетов. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления перед членами Конгресса США.
По словам Зеленского, украинские войска располагают артиллерией, но этого недостаточно для противостояния российским силам. Вместе с этим он добавил, что Украина никогда не сдастся.
«Россия имеет преимущество в боеприпасах, ракетах и самолетах», — посетовал украинский президент.
Зеленский прибыл в Вашингтон вечером 21 декабря. Глава государства прилетел в США на американском самолете из Польши, подготовка к его поездке велась тайно.