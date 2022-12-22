Кадры с места ранения Рогозина в Донецке опубликовали в Сети

Вооруженные формирования Украины ранее открыли огонь по гостинице в Донецке, где был ранен бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Кадры с места обстрела опубликовал Telegram-канал ZvezdaNews.
Как сообщал ранее сам Рогозин, его госпитализировали. Осколок от снаряда прошел в сантиметре от позвоночника, однако серьезных повреждений избежать удалось. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
Помимо Рогозина также ранения различной степени тяжести получили сопровождающие его лица. Пострадал и председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.