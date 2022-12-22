Председатель правительства ДНР получил ранение в ходе обстрела донецкой гостиницы ВСУ

Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко получил ранение во время обстрела гостиницы. Этой информацией с ТАСС поделилась его пресс-секретарь Мина Ахвердиева.
По ее словам, в данный момент жизни Хоценко ничего не угрожает. Однако в ходе атаки также пострадали лица, сопровождающие председателя правительства ДНР.
Ранее сообщалось, что во время обстрела отеля пострадал и бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Характер ранений не уточняется, но его жизни ничего не угрожает.