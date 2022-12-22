Байден заявил о солидарности с Зеленским по ситуации на Украине

Американская сторона и Киев разделяют «одно и то же видение» ситуации на Украине, а также перспектив ее разрешения. Об этом заявил президент США Джозеф Байден на пресс-конференции по итогам очных переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским.
Украинский лидер совершил первую заграничную поездку с момента начала спецоперации армии России по защите Донбасса. В ходе совместного общения с журналистами Зеленский заявил, что отношения между Киевом и Вашингтоном вышли на новый этап и стали «по-настоящему союзническими».
«Я думаю, что мы разделяем одно и то же видение», – добавил американский лидер.
Байден также заявил о планах передать дополнительные 45 млрд долларов на нужды украинской стороны. Хозяин Белого дома также подчеркнул нерушимость единства НАТО и Европы в вопросе помощи Киеву.