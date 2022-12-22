Врачи объявили об ухудшении состояния онкобольного Пеле

Общепризнанная легенда не только бразильского, но и мирового футбола вновь проходит лечение в Сан-Паулу. После очередной госпитализации Пеле призвал своих поклонников сохранять спокойствие и позитивный настрой, заверяя, что он полон сил и надежд на выздоровление.