Врачи объявили об ухудшении состояния онкобольного Пеле

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле продолжает бороться с раком. Тем временем врачи сообщили, что состояние всемирно известного футболиста ухудшается.
Пеле был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. Медики, лечащие бывшего спортсмена, заявили, что у пациента фиксируется отрицательная динамика онкологического заболевания.
«Ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», — следует из сообщения клиники в Сан-Паулу.
Общепризнанная легенда не только бразильского, но и мирового футбола вновь проходит лечение в Сан-Паулу. После очередной госпитализации Пеле призвал своих поклонников сохранять спокойствие и позитивный настрой, заверяя, что он полон сил и надежд на выздоровление.