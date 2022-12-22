Депутат Госдумы Морозов: США назначили нового посла в России с целью ослабить страну

Он выразил уверенность, что должность американского посла в России давно перестала быть дипломатической. По мнению Морозова, на своем посту Трейси будет прикладывать усилия, чтобы ослабить Россию как в политическом, так и в экономическом планах. Депутат отметил, что фамилия посла США не имеет «никакого значения», передает РИА Новости.

