Депутат Госдумы Морозов: США назначили нового посла в России с целью ослабить страну

Власти Соединенных Штатов утвердили назначение кадровой сотрудницы Госдепартамента Линн Трейси новым послом США в России. Депутат Государственной думы от «Единой России» Олег Морозов высказал мнение об этом.
Он выразил уверенность, что должность американского посла в России давно перестала быть дипломатической. По мнению Морозова, на своем посту Трейси будет прикладывать усилия, чтобы ослабить Россию как в политическом, так и в экономическом планах. Депутат отметил, что фамилия посла США не имеет «никакого значения», передает РИА Новости.
«Ибо это обязательно русофоб и потенциальный автор "оранжевых" сценариев. Других не берут в космонавты», — добавил Морозов.
Ранее сообщалось, что в США подняли на рассмотрение проект документа об объявлении России «государством-агрессором». Согласно информации издания The Hill, соответствующий вопрос обсуждают в администрации президента Джо Байдена и в конгрессе.