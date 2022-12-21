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Байден пообещал Зеленскому продолжать оказывать военную поддержку Киеву

Политика
Байден пообещал Зеленскому продолжать оказывать военную поддержку Киеву

Вашингтон пообещал продолжать наращивать военную поддержку Киеву. Такое заявление во время беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским сделал президент США Джо Байден.

По словам американского лидера, Белый дом поддерживает стремление Киева к справедливому миру. Байден рассказал об этом на фоне поездки Зеленского в США.

Президент Украины в ходе визита заявил, что для него большая честь быть в Вашингтоне. Ожидается, что Зеленский проведет беседу с Байденом, его кабинетом и советом национальной безопасности США. После этого состоится пресс-конференция.

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