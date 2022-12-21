Байден пообещал Зеленскому продолжать оказывать военную поддержку Киеву

Вашингтон пообещал продолжать наращивать военную поддержку Киеву. Такое заявление во время беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским сделал президент США Джо Байден.
По словам американского лидера, Белый дом поддерживает стремление Киева к справедливому миру. Байден рассказал об этом на фоне поездки Зеленского в США.
Президент Украины в ходе визита заявил, что для него большая честь быть в Вашингтоне. Ожидается, что Зеленский проведет беседу с Байденом, его кабинетом и советом национальной безопасности США. После этого состоится пресс-конференция.