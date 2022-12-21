Defense News: Пентагон стал отслеживать перемещения поставляемого Украине оружия

Служба уголовных расследований минобороны США контролирует, чтобы западные вооружения, поставленные ВСУ, не оказались на черном рынке. Об этом пишет издание Defense News.
В статье приводятся слова первого замглавы DCIS Джеймса Айвза. Он заявил, что вероятность такого сценария довольно ощутима, так как Украина получила в свое распоряжение «огромное количество позиций, большинство из которых имеет боевые возможности».
«До сих пор ни одно мошенничество с контрактами не стало достоянием гласности», – сказал он.
Замдиректора службы также заверил, что работа в этом направлении идет быстро. При этом наибольшие опасения у организации связаны с мобильными комплексами вооружений, в том числе ПЗРК.