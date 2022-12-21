Байден и Зеленский обменялись приветствиями на лужайке Белого дома

Американский президент Джо Байден встретил украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме. Работающие на месте журналисты начали публиковать первые фотографии и видео с красной дорожки.
Сразу несколько телеканалов запустили прямую трансляцию встречи. Как стало известно, после двусторонних переговоров с Байденом президент Украины выступит перед конгрессом и встретится с членами совета национальной безопасности США. В завершение главы государств проведут совместную пресс-конференцию.
При этом Владимир Зеленский проигнорировал официальный дресс-код, появившись в Белом доме в уже привычном свитере болотного цвета. «Образ» политика в личном Telegram-канале высмеяла телеведущая Ольга Скабеева.