Байден и Зеленский обменялись приветствиями на лужайке Белого дома

Сразу несколько телеканалов запустили прямую трансляцию встречи. Как стало известно, после двусторонних переговоров с Байденом президент Украины выступит перед конгрессом и встретится с членами совета национальной безопасности США. В завершение главы государств проведут совместную пресс-конференцию.