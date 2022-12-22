Вассерман: поддержав Киев, Запад создал себе множество проблем

Западу приходится превозносить Украину всеми мыслимыми и немыслимыми способами для того, чтобы отвлекать внимание своего населения от его собственных проблем, попутно объясняя ему, почему необходимо продолжать помогать Киеву.
Такое мнение в разговоре с Федеральным агентством новостей высказал депутат Государственной думы, известный эрудит и интеллектуал Анатолий Вассерман, комментируя решение британского журнала The Economist вопреки существующей традиции назвать Украину страной 2022 года.
Как отметили ранее в ТАСС, звание «страны года» The Economist, как правило, присуждает тому государству, чьи дела улучшались на протяжении последних 12 месяцев. Однако на Украине с момента начала российской спецоперации ситуация только ухудшалась. А экономика этой страны за уходящий год сократилась на треть.
По мнению Анатолия Вассермана, отказ британского журнала следовать своей традиции связан с тем, что Запад, подержав преступный киевский режим сам создал для себя множество проблем, и теперь не видит выхода из сложившейся ситуации.
«Теперь западные элиты стараются объяснить своим рядовым гражданам, что все это было неизбежно, и что помощь Украине была обязательной. Для этого, собственно, ее и прославляют всеми мыслимыми и немыслимыми способами», – рассуждает парламентарий.
При этом Вассерман напомнил, что экономика Украины падает еще с 2014 года, то есть с тех пор, как в Киеве произошел госпереворот. И на протяжении всего прошедшего времени дела у Украины шли все хуже и хуже.
«С тех пор это падение было непрерывным. И именно оно, кстати, вынуждало тех, кто захватил власть на Украине, действовать против своих граждан все более и более террористическими способами, поскольку иначе сохранить собственную власть попросту не получалось», – добавил аналитик.
Ведь на Украине, по его словам, было много людей, понимавших, к каким жутким экономическим последствиям приведет страну разрыв экономических связей с Россией. И эти люди пытались протестовать против происходящего.
«Собственно, такое "правило" действует не только в отношении украинцев, – добавил Вассерман в заключение. – И The Economist, присвоив звание "страны года" Украине Зеленского, пытается попросту отвлечь внимание британских подданных от их собственных проблем, которые принесло им правительство в Лондоне».
Напомним, ранее информационный портал Axios, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне намерен просить его об увеличении поставок оружия ВСУ.