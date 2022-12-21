Al-Jazeera: обучение ВСУ работе с комплексом Patriot будет проходить в Германии

Украинских военных обучат работе с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Тренировки планируется проводить на территории Германии и еще одной страны, передает телеканал al-Jazeera со ссылкой на чиновника из США.
Вашингтон ранее объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи в размере 1,85 млрд долларов. В него войдет ЗРК Patriot, ранее запрашиваемый Украиной.
По словам американского чиновника, в пакет помощи также войдут другие типы вооружения. Речь идет о боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационных ракетах.