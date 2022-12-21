Набережную реки Мойки окутало паром из-за очередной аварии на теплосетях в Петербурге

Сотрудники спасательных служб прибыли на набережную реки Мойки в Петербурге, где произошла авария на теплосетях. Об этом передает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источник в администрации.
Сейчас на набережной реки Мойки наблюдается густой туман, спровоцированный коммунальной аварией. Видимость на дороге из-за пара почти нулевая.
ЧП на теплосетях традиционно происходят в Петербурге с началом зимы. Губернатор Александр Беглов еще осенью заявлял о готовности Северной столицы к наступлению холодов, однако реальное положение дел свидетельствует об обратном.