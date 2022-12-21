Переговоры Зеленского и Байдена начались в Вашингтоне

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена стартовали в Вашингтоне 21 декабря в 22:40 по московскому времени. Этот зарубежный визит стал для украинского лидера первым с начала российской спецоперации.
Согласно информации американского телеканала CNN, переговоры Зеленского и Байдена продлятся около двух часов. Примерно в 00:30 по московскому времени четверга президенты проведут совместную пресс-конференцию.
В 02:15 по Москве украинский лидер проведет встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. А в 03:30 у Зеленского запланировано выступление на заседании Конгресса США, уточняет телеканал.