Хазин: страны Запада не понимают масштабов кризиса и уверены, что к весне он закончится

А вот когда Соединенные Штаты и их союзники поймут наконец, что этот кризис не был спровоцирован Россией, а вызван тем, что западная модель экономики терпит крах, им предстоит сильно понервничать. Ведь сейчас они уверены, что весной 2023 года начнется экономический рост, но эти надежды не оправдаются.