Хазин: страны Запада не понимают масштабов кризиса и уверены, что к весне он закончится

Странам Запада предстоит сильно понервничать, когда они осознают, что Россия, которую США и ЕС обвиняют в своих нынешних проблемах, не несет ответственности за набирающий обороты кризис, а то, что они считают временным спадом, на самом деле является крахом западной модели экономики.
Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал известный политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого, кризис западной экономики продлиться несколько лет.
Именно эта растянутость кризиса во времени позволяет американским и европейским властям до поры скрывать происходящее от населения. Ведь в любой статистике при желании можно найти отдельные оптимистичны позиции. Власти западных стран их находят и предъявляют населению, чтобы его успокоить.
К тому же на Западе уверены, что временная рецессия началась из-за их санкционной войны с Россией, и через полгода все закончится.
«Если посмотреть, что пишут западные, особенно европейские эксперты, у них логика такая: "Это обычная рецессия, она уже началась, но мы пока об этом не скажем, чтобы народ не расстраивать. А потом, когда уже начнется выход, мы скажем, что она была, но закончилась". Причем рецессия в их понимании циклическая, и за спадом следует рост», – объясняет Хазин.
А вот того, что уже идущий кризис является структурным и продлится лет пять-шесть, западная теория не предусматривает. Там уверены, что имеет место обычная рецессия, которую сопровождает дополнительный фактор – энергетический кризис. И поэтому они винят в происходящем Россию.
«В их концепции РФ виновата в том, что короткий спад, который должен был продлиться четыре-пять месяцев, затянулся из-за топливного кризиса, ответственность за который якобы несет Россия, нарушившая правила, за что ее нужно наказать», – подчеркивает эксперт.
А вот когда Соединенные Штаты и их союзники поймут наконец, что этот кризис не был спровоцирован Россией, а вызван тем, что западная модель экономики терпит крах, им предстоит сильно понервничать. Ведь сейчас они уверены, что весной 2023 года начнется экономический рост, но эти надежды не оправдаются.
«По мере продолжения кризиса они начнут нервничать. Когда это начнется, мне сказать сложно. Чисто психологически ощущение, что это начнется в конце февраля – начале марта, потому что, во-первых, уже долго, во-вторых, уже должен начаться экономический рост. Если он не начнется, все будет плохо», – предсказал Хазин.
В заключение эксперт добавил, что Запад рассчитывал своими масштабными экономическими санкциями разрушить экономику России, но добился в итоге обратного эффекта и нанес вред себе. Россия же получила от санкций только пользу, так как были созданы условия для импортозамещения, ограничения оттока капитала и внутренних инвестиций.