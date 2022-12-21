«Коммерческий шаг». Псаки призналась, зачем Зеленский едет на встречу с Байденом

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с Джо Байденом связан со снижением поддержки Киева в США, призналась бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
По словам экс-чиновницы, Украину все меньше желают поддерживать не только простые американцы, но и конгрессмены, от которых зависит дальнейшее финансирование киевского режима.
«Ожидайте много заслуженных оваций, когда Зеленский выступит сегодня вечером перед Конгрессом. Он бы не совершил эту поездку, если бы поддержка в США не уменьшалась, пока русские выводят источники энергии и бомбят города. Это коммерческий шаг для конгресса и общественности», – написала Псаки в Twitter.
Действительно, не все конгрессмены оценили пиар-ход администрации Байдена и властей Украины: так, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского «теневым президентом США» и предположила, что целью его поездки в Вашингтон будет попытка попросить о выделении очередных миллиардов долларов «для поддержки 51-го штата», то есть Украины. Намерение Зеленского выступить перед конгрессменами она считает «абсурдным».
По словам члена Совета нацбезопасности США Джона Кирби, Байден и Зеленский обсудят возможные сценарии окончания военных действий на Украине – в частности, речь будет идти о том, «что в понимании Зеленского можно считать справедливым миром и каковы его компоненты».
Экс-депутат Верховной рады Илья Кива связывает поездку украинского президента в Вашингтон с параллельным визитом в Украину главы Генштаба Польши Раймунда Анджейчака, который обсудил с главнокомандующий ВСУ «сценарии развития ситуации». По мнению Кивы, польская армия, получившая новое вооружение, готова к оккупации западных украинских территорий – этот процесс будет связан с провокациями на границе Украины с Белоруссией.
«Начинается новый этап войны и раздела Украины. Поездка Зеленского в Вашингтон – только тому подтверждение!», – подчеркнул Кива в Telegram.
Ранее в Кремле заявили, чего ожидают от визита Зеленского в США в контексте изменения ситуации на Украине. Подробнее – в нашей статье.