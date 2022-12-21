«Коммерческий шаг». Псаки призналась, зачем Зеленский едет на встречу с Байденом

Действительно, не все конгрессмены оценили пиар-ход администрации Байдена и властей Украины: так, член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского «теневым президентом США» и предположила, что целью его поездки в Вашингтон будет попытка попросить о выделении очередных миллиардов долларов «для поддержки 51-го штата», то есть Украины. Намерение Зеленского выступить перед конгрессменами она считает «абсурдным».