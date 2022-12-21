Посол Франции вызван в МИД России из-за громких заявлений Колонны по покушению на Сытого

МИД России принял решение вызвать посла Франции. Соответствующая информация появилась на сайте внешнеполитического ведомства.
Согласно официальным данным, российские дипломаты выразили ему протест. Причиной послужили громкие заявления французского министра иностранных дел Катрин Колонны в отношении теракта, совершенного против главы Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого.
Таким образом официальная Москва настоятельно попросила Париж отказаться от попыток разжечь истерию касательно ее работы в Банги.
Ранее по этому поводу высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. Он обратил внимание на желание российских специалистов участвовать в расследовании данного покушения. По словам министра, оно является «абсолютно возмутительным».