Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание «Шахтинские известия»

Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил о новом партнере 21 декабря. Издание с 1993 года транслирует новости о событиях города Шахты и Ростовской области. В составе издания уже 15 лет находится «Информационный портал города Шахты».