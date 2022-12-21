Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание «Шахтинские известия»

Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с сетевым изданием «Шахтинские известия» Ростовской области.
Руководитель Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сообщил о новом партнере 21 декабря. Издание с 1993 года транслирует новости о событиях города Шахты и Ростовской области. В составе издания уже 15 лет находится «Информационный портал города Шахты».
Директор и главный редактор издания Белла Севостьянова заявила, что сотрудничество откроет новые возможности и укрепит доверие читателей. В рамках партнерства будет происходить обмен актуальным контентом и информационная поддержка важных событий, передает пресс-служба Медиагруппы «Патриот».
К Медиагруппе «Патриот» присоединяется все больше патриотических СМИ. Столярчук уверен, что материалы о жизни Ростовской области тоже будут интересны читателям.