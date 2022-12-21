Игрушки Хагги Вагги могут обложить экосбором в России

Сейчас игрушки не подпадают под правила расширенной ответственности производителей, и компании не отвечают за утилизацию товара или упаковки. Также они не занимаются их переработкой и не платят экосбор. Представители РЭО сообщили, что в будущем эти товары могут попасть в перечень РОП.