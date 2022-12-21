Псаки объяснила, с чем связан неожиданный визит Зеленского в Вашингтон

Ранее обозреватели «Взгляда» обратили внимание, что во встрече глав Украины и США заинтересованы обе стороны. Так, Киев надеется заручиться еще более весомой помощью, а Вашингтон в свою очередь рассчитывает «пустить пыль в глаза» с помощью речи Зеленского.