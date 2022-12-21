Псаки объяснила, с чем связан неожиданный визит Зеленского в Вашингтон

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США, потому что почувствовал сокращение поддержки Киева со стороны Вашингтона. С таким заявлением выступила бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она не исключила, что действующий украинский лидер предпринимает попытку в очередной раз «продать тему» американскому конгрессу и гражданам, заставив их «остаться с ним».
«Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась», — объяснила Псаки на своей странице в Twitter, спрогнозировав «овации» в Конгрессе США после выступления Зеленского.
Ранее обозреватели «Взгляда» обратили внимание, что во встрече глав Украины и США заинтересованы обе стороны. Так, Киев надеется заручиться еще более весомой помощью, а Вашингтон в свою очередь рассчитывает «пустить пыль в глаза» с помощью речи Зеленского.