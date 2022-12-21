Кедми: Россия и Китай выводят свои отношения на более высокий уровень

Однако позже выяснилось, что красное полотнище с серпом и молотом в углу – это все же не государственный символ Советского Союза, а флаг китайской Компартии. Отличие заключается в размере размещенных в углу флага серпа и молота – на китайском знамени они больше, чем на советском.