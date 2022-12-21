Кедми: Россия и Китай выводят свои отношения на более высокий уровень

Мир стоит на пороге серьезных перемен. Об этом, в числе прочего, свидетельствует то, на каком высоком уровне первое лицо Китая Си Цзиньпин принимал посетившего Пекин с визитом зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
Такое мнение в эфире передачи «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.
Как отметил эксперт, Дмитрий Медведев на встрече с председателем КНР передал Си Цзиньпину послание от президента РФ Владимира Путина.
«Медведев был принят на самом высоком уровне первым лицом Китая, это говорит о том, что что-то очень важное готовится на самом высоком уровне. Настолько важное, что было необходимо таким способом поставить в известность во всех подробностях руководителя Китая, – рассуждает по этому поводу Кедми. – Я считаю, что это не только означает еще более глубокий уровень взаимодействия, но и то, что мы находимся на пороге еще больших мировых изменений».
Напомним, ранее россияне устроили в социальных сетях бурное обсуждение встречи Дмитрия Медведева с Си Цзиньпином, которая проходила на фоне флага с серпом и молотом.
Многие посетители российского сегмента интернета, приняли этот флаг за знамя СССР, и начали выдвигать разные предположения о том, что этим жестом хотела сказать китайская сторона.
Однако позже выяснилось, что красное полотнище с серпом и молотом в углу – это все же не государственный символ Советского Союза, а флаг китайской Компартии. Отличие заключается в размере размещенных в углу флага серпа и молота – на китайском знамени они больше, чем на советском.