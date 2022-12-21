Депутаты подготовили проект об ужесточении наказания за фиктивные счета-фактуры и налоговые декларации

В последнее время часто встречается сбыт подобной документации. Аферисты приобретают уставные документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц, с подтверждением налоговых вычетов недобросовестных налогоплательщиков. Далее сведения направляются заказчику или в налоговые органы, и за это злоумышленники получают незаконное вознаграждение.