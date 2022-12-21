Депутаты подготовили проект об ужесточении наказания за фиктивные счета-фактуры и налоговые декларации

Несколько депутатов направили председателю Госдумы Вячеславу Володину законопроект об ужесточении ответственности за изготовление подложных деклараций и счетов-фактур, пишет ФАН.
В последнее время часто встречается сбыт подобной документации. Аферисты приобретают уставные документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц, с подтверждением налоговых вычетов недобросовестных налогоплательщиков. Далее сведения направляются заказчику или в налоговые органы, и за это злоумышленники получают незаконное вознаграждение.
Разработанный проект направлен на устранение пробелов и неопределенностей уголовного законодательства в области ответственности за нарушение налогового законодательства. Его цель заключается в разделении предпринимательской деятельности и незаконных проявлений в сфере налогообложения.
Отсутствие специальной нормы уголовного права не дает проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение и пресечение деятельности до того, как фиктивными налоговыми вычетами не воспользуется реальный налогоплательщик, объяснили авторы инициативы.