ФХР признала неудовлетворительной работу Жамнова после провала на Кубке Первого канала

Алексей Жамнов получил от тренерского совета ФХР неудовлетворительную оценку по итогам Кубка Первого канала. Об этом проинформировали журналисты РИА Новости. Жамнов, возглавляющий национальную команду с сентября 2021 года, сохранил занимаемый пост.