ФХР признала неудовлетворительной работу Жамнова после провала на Кубке Первого канала

Тренерский штаб Федерации хоккея России (ФХР) оценил работу наставника мужской сборной Алексея Жамнова на Кубке Первого канала 2022 года.
Алексей Жамнов получил от тренерского совета ФХР неудовлетворительную оценку по итогам Кубка Первого канала. Об этом проинформировали журналисты РИА Новости. Жамнов, возглавляющий национальную команду с сентября 2021 года, сохранил занимаемый пост.
Сборная России заняла второе место на Кубке Первого канала. Победителем турнира стала Белоруссия, обыгравшая команду Жамнова в серии буллитов. Сборная Казахстана стала бронзовым призером Кубка Первого канала.