Ведущий Fox News Карлсон словил Байдена на лжи в вопросе рабочих мест

Заявления администрации президента США Джо Байдена о создании миллиона рабочих мест является ложью. Об этом заявил телеведущий Fox News Такер Карлсон.
Журналист обратил внимание на высказывание Белого дома во время промежуточных выборов. Администрация обещала создать миллион рабочих мест. Однако, по данным Федерального резервного банка Филадельфии, показатель во втором квартале достиг отметки в десять тысяч.
«Как можно создать миллион рабочих мест при отрицательном росте? Это магия какая-то! Как такое возможно? Основываясь на этом и на ряде других факторов, они победили, сейчас они контролируют сенат», – возмутился журналист.
Карлсон добавил, что соответствующий показатель не является ошибкой или округлением.
Ранее Такер Карлсон заявил, что кризис на южной границе США обернулся настоящей катастрофой. По его словам, соответствующая проблема угрожает безопасности страны.