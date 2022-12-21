Колчин назвал истерией заявления Запада о том, что РФ и Белоруссия используют ядерную тактику НАТО

По словам Колчина, на Западе уверены, что российская сторона предоставляет Белоруссии системы, которые якобы могут быть использованы в качестве носителей ядерного оружия. Тем не менее, все действия Москвы и Минска нацелены на обеспечение безопасности и соответствуют угрозе, исходящей от НАТО, подчеркнул он.