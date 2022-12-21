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Колчин назвал истерией заявления Запада о том, что РФ и Белоруссия используют ядерную тактику НАТО

Армия
Колчин назвал истерией заявления Запада о том, что РФ и Белоруссия используют ядерную тактику НАТО

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин назвал истерией Запада сообщения о том, что Россия и Белоруссия якобы перенимают тактику стран НАТО в ядерной сфере.

«В МИД уже заявили, что Россия не нарушает никаких договоренностей о нераспространении ядерного оружия и не передает белорусской стороне каких-либо технологий», — рассказал он каналу «360».

По словам Колчина, на Западе уверены, что российская сторона предоставляет Белоруссии системы, которые якобы могут быть использованы в качестве носителей ядерного оружия. Тем не менее, все действия Москвы и Минска нацелены на обеспечение безопасности и соответствуют угрозе, исходящей от НАТО, подчеркнул он.

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