«Все они погибли бы героями»: Пригожин рассказал, что нужно было сделать с «навальнообразными»

По словам бизнесмена, он не такой большой знаток права, как осужденный блогер, однако не видит ничего предосудительного в том, чтобы дать заключенным шанс искупить свою вину, пройдя через ужасы боевых действий. Пригожин также отметил, что в России огромное количество русских патриотов, вступающих в ряды ЧВК «Вагнер», однако Навального среди них нет.