«Все они погибли бы героями»: Пригожин рассказал, что нужно было сделать с «навальнообразными»

Предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на заявление Алексея Навального✱ (физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России) об «уничтожении основ права» из-за привлечения заключенных к участию в специальной военной операции.
По словам бизнесмена, он не такой большой знаток права, как осужденный блогер, однако не видит ничего предосудительного в том, чтобы дать заключенным шанс искупить свою вину, пройдя через ужасы боевых действий. Пригожин также отметил, что в России огромное количество русских патриотов, вступающих в ряды ЧВК «Вагнер», однако Навального среди них нет.
При этом Пригожин выразил несогласие с политикой государства, которое позволило всем «навальнообразным» бежать за границу.
«Их обязаны были собрать, сформировать один штрафной батальон и передать мне. И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин в шуточной манере отреагировал просьбу журналиста РБК рассказать о визите в колонию, где отбывает наказание Навальный. Предпринимателю понадобилась пауза перед ответом, поскольку речь шла о «близости» с блогером.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России