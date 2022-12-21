Руслан Осташко заявил о необходимости государства поддерживать IT-сферу

Ведущий программы «Время покажет» прокомментировал и ситуацию с видеохостингом YouTube. Осташко уверен, что запрет на работу сервиса повысит скорость разработки аналога, а также улучшит качество существующих отечественных платформ. В России уже есть различные заменяющие YouTube проекты.