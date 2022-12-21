Руслан Осташко заявил о необходимости государства поддерживать IT-сферу

Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко высказался о российском рынке IT-сферы. Он предложил государству оказывать поддержку этому сегменту.
Осташко считает, что в качестве примера необходимо брать Китай. Поднебесная схожа с Россией по структуре экономики в плане государственного участия. По словам Осташко, стране необходимо улучшить качество рынка IT-сферы. Однако текущие темпы развития не позволят достигнуть желаемого.
Ведущий программы «Время покажет» прокомментировал и ситуацию с видеохостингом YouTube. Осташко уверен, что запрет на работу сервиса повысит скорость разработки аналога, а также улучшит качество существующих отечественных платформ. В России уже есть различные заменяющие YouTube проекты.
Основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин готов предложить российским пользователям альтернативу американскому видеохостингу. Он также может предоставить замену привычным иностранным социальным сетям. Илюхин заявил о своих намерениях в эфире Telegram-канала «Соловьев.Live».