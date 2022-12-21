Россияне бурно отреагировали на «флаг СССР» во время встречи Си Цзиньпина и Медведева

А некто Роман М. высказал предположение, что встреча Медведева и Си Цзиньпина на фоне флагов КНР и СССР, скорее всего, является ответом Пекина на визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Этим символическим жестом, по мнению мужчины, Китай демонстрирует и подчеркивает свою связь с РФ.