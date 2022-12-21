Россияне бурно отреагировали на «флаг СССР» во время встречи Си Цзиньпина и Медведева

Судя по флагам, выставленным в зале, где проходила встреча заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с китайским лидером Си Цзиньпином, это была встреча представителей СССР и КНР.
Об этом в социальных сетях с изумлением и юмором пишут россияне, которых удивили флаги, выставленные принимающей стороной на состоявшейся ранее в среду, 21 декабря, в Пекине российско-китайской встрече.
Зампред СБ РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл в Пекин по приглашению КПК (Коммунистической партии Китая), и провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и руководством правящей в Китае партии.
Видеозапись теплого приема, который Медведеву оказал китайский лидер была опубликована в интернете, и внимательные россияне с изумлением увидели на кадрах красное знамя с серпом и молотом в углу, вызвавшее у них прочные ассоциации с государственным символом Советского Союза.
«Медведев и флаг СССР? Или показалось?» – удивляется у себя в Telegram-канале журналист Константин Придыбайло.
Ему вторит Telegram-канал «Кухня Роджерса»:
«Я пересмотрел видео на всякий случай. Точно, он. Может, мы чего-то не знаем?» – отмечает автор.
Так же в социальной сети «ВК» пользователь Саша С. пишет, что на встрече китайского лидера с Дмитрием Медведевым принимающая сторона выставила вместо флага России флаг СССР.
«Поездка Медведева в Китай. Судя по флагам, встреча СССР и Китая. Интересная ситуация», – поддерживает его Евгений А.
А некто Роман М. высказал предположение, что встреча Медведева и Си Цзиньпина на фоне флагов КНР и СССР, скорее всего, является ответом Пекина на визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Этим символическим жестом, по мнению мужчины, Китай демонстрирует и подчеркивает свою связь с РФ.
«Во-первых, это красиво. Судя по кадрам встречи товарищей Медведева и Си, в Китае знают что-то, чего пока не знаем мы», – отмечает еще один комментатор – Дмитрий З.
Однако, как сообщает по этому поводу информагентство «Экономика сегодня», флаг, который вызвал в российском сегменте интернета такой ажиотаж, на самом деле является символом китайской Коммунистической партии.
Отличие знамени китайских коммунистов от государственного флага СССР заключается в пропорциях серпа и молота к общей площади флага.
Встреча Дмитрия Медведева с Си Цзиньпином 21 декабря была межпартийной. И именно этим объясняется наличие флага Компартии Китая в государственной резиденции Дяоюйтай, где китайская сторона организовала прием российского политика.