Ядерная триада и СВО-2023. О чем Путин и Шойгу говорили на коллегии Минобороны

Вероятно, в будущем поменяется структура российской армии: ее контуры глава МО и главнокомандующий уже наметили. Получившие опыт в СВО офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, а военные комиссариаты в РФ должны быть модернизированы. Страна, по утверждению президента, дает армии «все, что просят»: на поле боя «не может быть мелочей» – все, от аптечек до формы и обуви, должно быть «современным и надежным».