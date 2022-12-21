Ядерная триада и СВО-2023. О чем Путин и Шойгу говорили на коллегии Минобороны

Президент Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу выступили на заседании коллегии МО, рассказав о ходе и планах спецоперации, проблемах в мобилизации, вероятном увеличении численности армии, изменении призывного возраста, ядерном сдерживании и необходимости в беспилотниках.
«Политика Сегодня» собрала самое важное из речи Верховного главнокомандующего и министра обороны.
Ядерная триада, мобилизация и увеличение армии
Межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время, заверил президент. Он подчеркнул, что Россия будет совершенствовать ядерную триаду.
«Мы знаем, там есть движение некоторое вправо, это не меняет наших планов, все будет реализовано», – заявил Путин.
Вопрос ядерного вооружения, судя по всему, крайне актуален. Путин подчеркнул, что против РФ активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО. На боевое дежурство помимо «Сарматов» также планируется поставить пусковые установки с ракетами «Ярс» и «Авангард», добавил Шойгу.
Российские солдаты, сержанты и офицеры мужественно и стойко сражаются за Россию, шаг за шагом решая поставленные задачи, которые будут, безусловно, выполнены, отметил Путин.
«150 тысяч из 300 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина — в зоне боевых действий, этого для СВО достаточно», – уточнил президент, как бы предвосхищая вопросы о второй волне мобилизации.
Вероятно, в будущем поменяется структура российской армии: ее контуры глава МО и главнокомандующий уже наметили. Получившие опыт в СВО офицеры и сержанты должны назначаться на новые должности в первоочередном порядке, а военные комиссариаты в РФ должны быть модернизированы. Страна, по утверждению президента, дает армии «все, что просят»: на поле боя «не может быть мелочей» – все, от аптечек до формы и обуви, должно быть «современным и надежным».
«Я прошу министерство обороны внимательно относиться ко всем гражданским инициативам, в том числе учитывать критику и правильно, своевременно реагировать на нее», – сказал Путин.
Шойгу признал, что с мобилизацией «были проблемы», потому как она не проводилась в стране со времен Великой Отечественной войны: освобождены от призыва в зону СВО 830 тысяч человек, более 20 тысяч пошли добровольцами.
Министр также предложил увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. На фоне наращивания угрозы со стороны НАТО потребуется создание новой группировки войск на северо-западе России (вероятно, из-за планов Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО). Численность армии нужно довести до 1,5 миллиона человек, в том числе контрактников – до 670 тысяч.
По словам Владимира Путина, руководство РФ не будет заниматься «милитаризацией страны и милитаризацией экономики». Президент согласен с предложениями Шойгу по дальнейшим структурным изменениям в ВС РФ. «Поле для совершенствования» – это сухопутные войска и системы связи, добавил Путин. Планируется и разработка воздушных и наземных беспилотников.
«Актуальная задача – совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. БПЛА должны быть интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи. Возможность получать информацию с БПЛА должна быть у каждого бойца, технически это можно реализовать в ближайшее время», – отметил президент.
Шойгу заявил, что приоритетная задача на 2023 год – продолжить спецоперацию до полного ее завершения. Он подчеркнул, что Россия «всегда открыта к конструктивным и мирным переговорам».
Украинский террор, неизбежность конфликта и планы НАТО на РФ
У стратегических противников России стоит цель по дезинтеграции «слишком большой» страны, заметил президент.
«У так называемого "цивилизованного мира" есть цель ее дезинтегрировать и разобщить, немножко почикать, раздробить».
После развала СССР Россия хотела стать частью «цивилизованного мира», но «нас там не ждали».
При этом Запад поощрял и поддерживал террористов на Ближнем Востоке. Что касается ситуации на Украине сразу после переворота в 2014 году, то украинских политиков и журналистов, которые хоть как-то пытались проголосовать за развитие отношений с Россией, просто убивали на улице – Киев использовал «тактику террора». Россия годами делала все, чтобы выстроить братские отношения с Украиной, но ничего не работало.
«Я и сейчас считаю украинский народ братским», – заявил президент России.
В борьбе с Россией на Украине используют неонацистов, всем плевать, кто они, главное – они борются с РФ. Так или иначе, у России есть все, заверил глава государства, тогда как у соседней Украины скоро «ничего не будет, кроме подачек».
«Конфликт был неизбежен – лучше сегодня, чем завтра. Происходящее сейчас на Украине — общая трагедия, но это результат политики не России, а третьих стран. Спрашиваю [у западных лидеров], зачем вы довели дело на Украине до госпереворота, просто разводят руками», – поделился Путин.
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