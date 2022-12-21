Кедми спрогнозировал, чем может обернуться послание Путина Си Цзиньпину

Кедми обратил внимание на то, что Медведев был принят на самом высоком уровне. Кроме того, его удивила срочность соответствующего послания. По словам политолога, что-то очень серьезное готовится. Также событие свидетельствует о глубоком уровне взаимодействия России и Китая.