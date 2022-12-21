Кедми спрогнозировал, чем может обернуться послание Путина Си Цзиньпину

Послание президента России Владимира Путина лидеру Китая Си Цзиньпину свидетельствует о предстоящих серьезных мировых изменениях. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.
Эксперт прокомментировал информацию о том, что замглавы Совбеза Дмитрий Медведев посетил Пекин и встретился с председателем КНР. Кроме того, гость передал собеседнику сообщение Путина с высокой оценкой уровня российско-китайских отношений.
Кедми обратил внимание на то, что Медведев был принят на самом высоком уровне. Кроме того, его удивила срочность соответствующего послания. По словам политолога, что-то очень серьезное готовится. Также событие свидетельствует о глубоком уровне взаимодействия России и Китая.
«Это глубже и больше, чем военное и экономическое сближение. Отношения стран выходят на новый уровень», – сказал Кедми в эфире шоу «Соловьев LIVE».
Ранее Яков Кедми объяснил, почему рекордный бюджет Пентагона на 2023 год не даст США преимущества перед Россией. По его словам, финансы «распилят» между чиновниками.