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Кедми спрогнозировал, чем может обернуться послание Путина Си Цзиньпину

Политика
Кедми спрогнозировал, чем может обернуться послание Путина Си Цзиньпину

Послание президента России Владимира Путина лидеру Китая Си Цзиньпину свидетельствует о предстоящих серьезных мировых изменениях. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.

Эксперт прокомментировал информацию о том, что замглавы Совбеза Дмитрий Медведев посетил Пекин и встретился с председателем КНР. Кроме того, гость передал собеседнику сообщение Путина с высокой оценкой уровня российско-китайских отношений.

Кедми обратил внимание на то, что Медведев был принят на самом высоком уровне. Кроме того, его удивила срочность соответствующего послания. По словам политолога, что-то очень серьезное готовится. Также событие свидетельствует о глубоком уровне взаимодействия России и Китая.

«Это глубже и больше, чем военное и экономическое сближение. Отношения стран выходят на новый уровень», – сказал Кедми в эфире шоу «Соловьев LIVE».

Ранее Яков Кедми объяснил, почему рекордный бюджет Пентагона на 2023 год не даст США преимущества перед Россией. По его словам, финансы «распилят» между чиновниками.

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