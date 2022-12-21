Евгений Пригожин попросил паузу для ответа на вопросы о его «визите в колонию», где сидит Навальный

Напомним, СМИ сообщили со ссылкой на Telegram-канал Навального, что Пригожин якобы прибыл в ИК-6 на вертолете. Бизнесмен будто бы предложил заключенным колонии поучаствовать в спецоперации и за это пообещал добиться для них помилования через полгода.