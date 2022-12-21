Евгений Пригожин попросил паузу для ответа на вопросы о его «визите в колонию», где сидит Навальный

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на сообщения, что он якобы посещал ИК-6 во Владимирской области, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный✱ (физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России). Предприниматель попросил паузу, чтобы ответить на вопросы по этой теме.
Журналисты уточнили у Пригожина, действительно ли он приезжал в колонию строгого режима, в которой содержится Навальный, и если да, то для чего. Бизнесмен отказался давать ответ сразу.
«Евгений Викторович попросил дать паузу для ответа, так как речь идет о близости с Навальным (вероятнее всего, имеется в виду приезд в ИК-6)», — говорится в публикации пресс-службы «Конкорда».
Напомним, СМИ сообщили со ссылкой на Telegram-канал Навального, что Пригожин якобы прибыл в ИК-6 на вертолете. Бизнесмен будто бы предложил заключенным колонии поучаствовать в спецоперации и за это пообещал добиться для них помилования через полгода.
- ✱ - физлицо, внесенное в список террористов и экстремистов в России