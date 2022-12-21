Спикер Госдумы Володин поручил проверить слова депутата от КПРФ о российском парламенте

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин резко отреагировал на высказывания депутата от КПРФ Михаила Матвеева. Тот заявил, что в Госдуме якобы висит карта страны без Крыма.
Кроме того, Матвеев призвал перекрыть транзит энергоносителей на Запад через Украину. По его словам, тем самым «Россия спонсирует терроризм», передает сетевое издание «Южный Федеральный».
Володин поручил главе комитета Госдумы по безопасности провести проверку в отношении слов Матвеева, занимающего пост зампреда комитета по региональной политике. Спикер нижней палаты парламента не исключил, что недавние высказывания Матвеева были для него последними в качестве народного избранника. В случае, если материалы проверки укажут на то, что парламентарий нарушил депутатскую этику, он рискует остаться без своего мандата.