Спикер Госдумы Володин поручил проверить слова депутата от КПРФ о российском парламенте

Володин поручил главе комитета Госдумы по безопасности провести проверку в отношении слов Матвеева, занимающего пост зампреда комитета по региональной политике. Спикер нижней палаты парламента не исключил, что недавние высказывания Матвеева были для него последними в качестве народного избранника. В случае, если материалы проверки укажут на то, что парламентарий нарушил депутатскую этику, он рискует остаться без своего мандата.