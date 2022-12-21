Финский министр Хонконен призвал не допустить возвращение России в мировой спорт

Министр науки и культуры Финляндии Петри Хонконен выступил против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
Российских и белорусских спортсменов следует отстранить от всех международных турниров, считает Петри Хонконен. Соответствующее мнение министр науки и культуры Финляндии озвучил в разговоре с журналистами издания Iltalehti.
«Ни при каких обстоятельствах Россию и Белоруссию нельзя пускать обратно», — заявил Хонконен.
Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что намерены обсуждать возможное возвращение России в мировой спорт.