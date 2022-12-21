Последствия «калибровок»: ВСУ осознали, что оказались в сложном положении

Напомним, ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о том, как один из украинских командиров под Артемовском добровольно сдался в плен в обмен на освобождение его подчиненных. В ходе допроса этот командир рассказал «музыкантам», что морально-психологическое состояние личного состава в находящихся на этом участке фронта подразделениях ВСУ находится на очень низком уровне. И особенно боевой дух у украинских военных падает, когда они узнают, что им предстоит воевать в «вагнеровцами».