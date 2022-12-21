Последствия «калибровок»: ВСУ осознали, что оказались в сложном положении

Перевес сил на отдельных участках зоны спецоперации в пользу российских войск к настоящему времени оказывается настолько велик, что украинские военные сами видят безвыходность своего положения – им остается либо уклоняться от участия в боях, либо погибать.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал подполковник в запасе, эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков.
Ранее о том, что украинские военные под Артемовском (Бахмутом) отказываются оставаться на передовой и тем более идти в атаку рассказал командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Мы отмечаем ситуацию, что противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой. У нас есть видеоролики, где они отводят своих бойцов, которые отказываются идти в атаку, и расстреливают их. У нас идет массовое подтверждение того, что реально противник на нашем участке выдохся на все сто процентов», – сообщил Алаудинов в эфире телеканала «Росссия-1».
Комментируя сложившуюся ситуацию, Павел Калмыков, высказал мнение, что имеет место накопительный эффект. Свое влияние на состояние украинских военных оказали массированные удары российским высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры на Украине, в результате которых было нарушено и тыловое обеспечение, и подвоз боеприпасов. Все это, кончено, сказалось на моральном состоянии личного состава ВСУ.
Однако, пока говорить о массовом дезертирстве украинских солдат с боевых позиций еще преждевременно.
«Такое происходит, видимо, на отдельных участках фронта. Мы говорим о районах Артемовска (Бахмута), там сейчас самые основные события развиваются. Насколько я знаю, там был уничтожен украинский спецназ, подготовленный натовцами в Европе, то есть элитное подразделение. Видимо, там настолько перевес сил в пользу Вооруженных сил России, что украинские военные понимают: им остается либо погибать, либо отказываться идти в бой», – отметил военный эксперт.
Напомним, ранее бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о том, как один из украинских командиров под Артемовском добровольно сдался в плен в обмен на освобождение его подчиненных. В ходе допроса этот командир рассказал «музыкантам», что морально-психологическое состояние личного состава в находящихся на этом участке фронта подразделениях ВСУ находится на очень низком уровне. И особенно боевой дух у украинских военных падает, когда они узнают, что им предстоит воевать в «вагнеровцами».