«Ну разве так можно»: Пригожин осудил Киев за ответ в виде готовящейся пачки ракет после шифровки Зеленскому

Бизнесмен Евгений Пригожин поразился напряженности украинской стороны. В частности, речь идет о подкасте канала «Фейгин live», где советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович высказался о поездке предпринимателя в район Бахмута.
Редакция издания «Глас народа» попросила прокомментировать этот материал. Особенно журналисты обратили внимание на заявление о возможном ответном ракетном ударе со стороны ВСУ.
«Что же все такие напряженные. Я весело, в позитивном ключе послал Владимиру Александровичу шифровку азбукой Морзе, а они пачку ракет в ответ готовят. Ну разве так можно. Ракеты морзянкой не летают. Могли бы TPQ-шками место засечь и сразу ответить», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее отправился в Бахмут. Евгений Пригожин, находившийся неподалеку, записал видеообращение президенту с предложением встретиться.