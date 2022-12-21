«Ну разве так можно»: Пригожин осудил Киев за ответ в виде готовящейся пачки ракет после шифровки Зеленскому

Бизнесмен Евгений Пригожин поразился напряженности украинской стороны. В частности, речь идет о подкасте канала «Фейгин live», где советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович высказался о поездке предпринимателя в район Бахмута.