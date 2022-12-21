Шойгу назвал продолжение СВО приоритетной задачей на 2023 год

Продолжение специальной военной операции (СВО) до полного ее завершения является приоритетной задачей в 2023 году. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего президента РФ Владимира Путина.
«Приоритетная задача на 2023 год - продолжить СВО до полного ее завершения», — сказал генерал армии.
Ранее он заявил, что необходимо поэтапно повысить призывной возраст: в армию должны отправляться молодые люди по достижении 21 года, а предельный возраст увеличить до 30 лет (сейчас 18 и 27 лет соответственно).
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что СВО закончится тогда, когда будут достигнуты ее цели. Изначально спецоперация «не подгонялась под какие-то даты», подчеркнула председатель Совета Федерации.