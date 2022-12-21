«Это широко применялось»: Пригожин предложил формировать снайперские пары из женщин-заключенных

Предприниматель ответил на обращение депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера о возможности отправки женщин-заключенных в зону боевых действий. С соответствующей инициативой к депутату обратился коллектив девушек из ИК-6 Нижнего Тагила, которые готовы поехать в зону СВО в качестве связистов, медсестер и врачей.