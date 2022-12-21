«Это широко применялось»: Пригожин предложил формировать снайперские пары из женщин-заключенных

Женщины, отбывающие наказание в российских тюрьмах, могут оправиться в зону проведения спецоперации, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Предприниматель ответил на обращение депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера о возможности отправки женщин-заключенных в зону боевых действий. С соответствующей инициативой к депутату обратился коллектив девушек из ИК-6 Нижнего Тагила, которые готовы поехать в зону СВО в качестве связистов, медсестер и врачей.
«Абсолютно с вами согласен. Не только медсестрами и связистами, а также в диверсионных группах и снайперских парах. Всем известно, что это широко применялось. Работаем в этом направлении. Есть сопротивление, но, думаю, дожмем», — передала комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Евгений Пригожин ранее в шутливой форме назвал требования, которые предъявляются к бойцам ЧВК «Вагнер». Чтобы попасть в отряд, необходимо «есть гвозди, дрочить наждачкой, утолять жажду кровью и не выходить на улицу без кувалды».