Путин заявил, что «Сарматы» в скором времени поставят на боевое дежурство

Президент России Владимир Путин сообщил, что межконтинентальные баллистические ракеты стационарного базирования «Сармат» в скором времени поставят на боевое дежурство.
Путин принял участие в коллегии Минобороны РФ. Глава государства выступил с объемной речью перед присутствующими. Президент заявил, что ракеты «Сармат» в ближайшее время поступят на боевое дежурство.
Фрегат «Адмирал Горшков» с новыми ракетными системами морского базирования «Циркон» выйдет на боевую службу. Работа фрегата начнется в начале января, уточнил Путин.