Российские военные прилагают все усилия для сохранения жизней гражданских лиц на Украине. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Руководитель ведомства выступил на расширенной коллегии Минобороны. По словам Шойгу, ВС РФ принимают меры для исключения гибели мирного населения Украины.
В мероприятии принял участие и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что военные должны быть обеспечены всем необходимым. Боевые возможности подразделений российской армии увеличиваются постоянно, добавил Путин.