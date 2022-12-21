Два жителя Новой Каховки стали жертвами обстрела со стороны ВСУ

Новая Каховка в Херсонской области подверглась обстрелу со стороны украинских военных. Смертельные ранения получили два мирных жителя. Об рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.
При атаке подразделений ВСУ также оказались повреждены дома. Так, один из снарядов задел кухню квартиры на первом этаже. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее украинские нацисты нанесли удар по Брянской области. В одном из населенных пунктов зафиксировали нарушение электроснабжения, в другом были повреждены железнодорожные пути.