Преступление против главы Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрия Сытого корнями уходит глубоко в ЦРУ, заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Редакция издания Newsinfo попросила бизнесмена дать новую информацию по ситуации с Сытым. Пригожин сообщил, что покушение на главу Русского дома в ЦАР является частью длинной цепочки правонарушений, совершенных ЦРУ.
«Мы подключили специалистов к собственному расследованию и делимся информацией с центральноафриканскими властями. Одно могу сказать с уверенностью — теракт корнями уходит глубоко в ЦРУ, а Франция использовалась втемную. Данное преступление — одно из длинной цепочки правонарушений, которые были совершены ЦРУ. Мы не давали никакой новой информации, ожидая, когда Дмитрий Сытый благополучно покинет воздушное пространство в зоне досягаемости США», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин также раскрыл причину, по которой было совершено преступление против Сытого. В поле зрения главы Русского дома попала информация о людях, годами работавших на власти США.
«Причина покушения на Дмитрия в том, что в его поле зрения попала информация о людях, годами работавших на американское правительство и организовавших преступные схемы в Африке и по всему миру. Включая убийства и теракты, списываемые на невиновных людей. Безусловно, ключевые сотрудники DHL были хорошо осведомлены о содержании данной посылки. Есть информация, что компания DHL имела прямое отношение и к другим терактам, которые маскировались, в том числе, под ИГ✱ и Аль-Каиду✱ (запрещенные в РФ террористические организации)», — подчеркнул предприниматель.
Жители столицы ЦАР ранее провели митинг в поддержку Сытого и осудили теракт против руководителя российской гуманитарной миссии в республике. Граждане вышли на акцию под лозунгами «Нет французским террористам» и «Дмитрий Сытый — хороший человек».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация