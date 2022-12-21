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Останется только один. Татарстан затягивает отказ от статуса президента республики

Региональная политика
Останется только один. Татарстан затягивает отказ от статуса президента республики

Татарстан не спешит отказываться от «персонального» президента и переименовывать его в главу республики. Местные депутаты неспроста ревностно относятся к атрибутам своей автономии, предупреждают политологи: дело вовсе не в «сепаратизме».

Элиты Татарстана осознанно оттягивают неизбежное исполнение указа Владимира Путина, пытаясь лавировать между соблюдением федерального законодательства и региональной «независимостью». Но в итоге президент в России останется только один.

В ожидании выгоды

До конца года Госсовет республики должен был согласовать изменения татарской Конституции и привести ее в соответствие с федеральным законом. 23 декабря депутаты соберутся на последнее заседание в этом году, но вопрос даже не включен в повестку, обеспокоенно сообщал «Коммерсантъ».

До 12 июля 2022 года, когда указ Путина о переименовании президента Татарстана вступил в силу, Рустам Минниханов оставался последним региональным политиком, именовавшимся «президентом». И местные политические элиты желают сохранить статус-кво, намекая на возможное проведение референдума в республике – если население не захочет прощаться с президентом (а оно, скорее всего, не захочет), то Татарстан выйдет из-под контроля федерального закона. И это очень опасный прецедент.

Администрации президента напряженность в республике совсем не нужна, особенно учитывая ее важную роль в СВО: в одном из самых развитых промышленных регионов страны будут собирать дроны и стратегические ракетоносцы.

Поэтому примеру Чечни, где Рамзан Кадыров отказался от статуса президента республики еще в 2010 году («В едином государстве должен быть только один президент», – заявил он тогда), в Татарстане едва ли последуют без ощутимых уступок со стороны Кремля.

Останется только один. Татарстан затягивает отказ от статуса президента республики

В отличие от Чечни, которой, кстати, удалось полностью сохранить широчайшую автономию даже без статуса «президента», Татарстан является одним из немногих регионов-доноров, отсылающих в федеральный бюджет РФ большую часть налоговых поступлений – около 3/4 от всех собранных средств, то есть около триллиона рублей. И примерно 1/4 остается в республиканской казне – по последним данным, это 330 миллиардов.

Татарстан – один из самых развитых российских субъектов: нефтедобыча и переработка сырья, развитый военно-промышленный комплекс, авиа и судостроение… Республиканская экономика развивается быстрее, чем в среднем по России. По итогам 2021 года Татарстан находился на 6 месте в топ-10 регионов-доноров (всего таких 13, остальные являются реципиентамито есть теми, кто принимает федеральные дотации).

И депутаты Госсовета крайне важную роль республики для страны прекрасно понимают. Если бы Татарстан был дотационным регионом, как большинство в РФ, то о затягивании отказа от поста «президента» и замены его на «главу» речи бы не шло.

«Понятие “справедливости” всегда разное, но для реального федерализма субъектам всегда надо отдавать больше – для того, чтобы деньги в виде налогов стимулировали развитие субъектов. <…> Количество дотационных субъектов за последние десятилетия увеличилось. В 90-е годы было 18 доноров, а сейчас, как я говорил, всего 13. Сейчас быть дотационным даже выгодно. Как бы ты ни работал, гарантированный минимум ты всегда получишь», – отмечал депутат парламента Татарстана Марат Галеев в комментарии «Татар-Информ».
Останется только один. Татарстан затягивает отказ от статуса президента республики

«Москва давит»

До заседания республиканских депутатов остается два дня: может, вопрос еще будет вынесен. Но предполагается, что ни у кого из местных элит не поднимется рука проголосовать «за» – это своего рода корпоративная солидарность, никто не хочет менять статус республиканского президента, отмечает политолог Илья Гращенков.

«Это скорее рассматривается как большая уступка Москве – но она должна произойти не просто так. Кроме того, в Татарстане, как и в ряде других республик, вместо конституционных судов формируются конституционные палаты – эти организации должны заниматься вопросами конституционного права на местах. С остатками суверенитета субъекты федерации расстаются очень болезненно. Есть две тенденции: Москва давит, а регионы сопротивляются», – отмечает президент Центра развития региональной политики в комментарии «ПС».

Татарстану, который по праву гордится статусом промышленного и экономического «гиганта» внутри страны, важно сохранить даже символические атрибуты своей суверенности в рамках Российской Федерации. Но не только из национальной гордости, но и для того, чтобы «чем-то обменяться» – например, получить дополнительные преференции или полномочия от федерального центра, уступив «президентство» Минниханова.

Останется только один. Татарстан затягивает отказ от статуса президента республики

Объективно говоря, статус президента Татарстана – скорее пережиток «парада суверенитетов» 1990-х годов. 30 лет назад, оставаясь в составе РФ, республика получила широчайшую экономическую и политическую автономию – президент Минтимер Шаймиев получил возможность проводить приватизацию по своим правилам (в том числе в интересах местных элит), а также более независимо распоряжаться региональными ресурсами.

Но эпоха вольностей прошла. Пока в Татарстане не торопятся исполнять указ единственного президента – того, что Российской Федерации, – но лишь потому, что хотят выгодно «договориться», трезво анализируя ценность республики для всей страны.

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