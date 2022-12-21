Останется только один. Татарстан затягивает отказ от статуса президента республики

До 12 июля 2022 года, когда указ Путина о переименовании президента Татарстана вступил в силу, Рустам Минниханов оставался последним региональным политиком, именовавшимся «президентом». И местные политические элиты желают сохранить статус-кво, намекая на возможное проведение референдума в республике – если население не захочет прощаться с президентом (а оно, скорее всего, не захочет), то Татарстан выйдет из-под контроля федерального закона. И это очень опасный прецедент.