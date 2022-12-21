Подоляка: действия генерала Суровикина заставили Украину кардинально изменить риторику

Также эксперт напомнил, что Германия по итогам Первой мировой войны с треском проиграла, хотя она не потеряла ни пяди своей земли. Но к поражению Германии привело то, что ее войска оказались разбиты в других странах, и у Берлина не осталось сил продолжать войну.