Подоляка: действия генерала Суровикина заставили Украину кардинально изменить риторику

Командующий российскими войсками в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин в своей стратегии следует заветам легендарного Александра Суворова и бережет армию.
Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал военный блогер, журналист Юрий Подоляка.
Еще не так давно украинские СМИ, напомнил эксперт, торжествовали по поводу якобы успешного большого контрнаступления ВСУ, в ходе которого под контроль Киева перешли некоторые территории, ранее освобожденные российскими войсками. Однако радость украинской стороны по этому проводу была совершенно напрасной, уверен Подоляка. И свидетельством этому является смена риторики украинским СМИ в последнее время.
Тактика генерала Суровикина, по его словам, основана на заветах генералиссимуса Суворова, который считал, что гораздо важнее захвата или удержания каких-то территорий является уничтожение живой силы врага.
«Нет армии – территория падет сама. Соответственно, сейчас противнику очень не нравится то, что происходит вокруг Бахмута и Соледара, потому что он действительно несет огромные потери», – подчеркнул Подоляка.
Также эксперт напомнил, что Германия по итогам Первой мировой войны с треском проиграла, хотя она не потеряла ни пяди своей земли. Но к поражению Германии привело то, что ее войска оказались разбиты в других странах, и у Берлина не осталось сил продолжать войну.
Именно поэтому российское военное командование сейчас бережет военнослужащих, одновременно навязывая украинской стороне изматывающие боестолкновения. При этом армия РФ, благодаря серьезному артиллерийскому и авиационному превосходству, сохраняет за собой инициативу.
В итоге российские войска в ходе боев «перемалывают» вражеские подразделения. Именно такую картину сейчас можно наблюдать под Артемовском, заключил Юрий Подоляка.