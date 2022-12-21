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Россия и Китай договорились о строительстве лунной станции

Политика
Россия и Китай договорились о строительстве лунной станции

Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал о межправительственном соглашении между Россией и Китаем о создании международной лунной научной станции (МЛНС).

По словам Борисова, подписание межправительственного соглашения с китайской стороной о создании МЛНС для осуществления совместных исследовательских работ с целью изучения Луны, произошло совсем недавно, сообщает dvlife.ru.

Как отметил Борисов, на очереди переход к следующему этапу российско-китайского космического сотрудничества. Речь идет о строительстве совместными усилиями будущей лунной базы.

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