Россия и Китай договорились о строительстве лунной станции

Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал о межправительственном соглашении между Россией и Китаем о создании международной лунной научной станции (МЛНС).
По словам Борисова, подписание межправительственного соглашения с китайской стороной о создании МЛНС для осуществления совместных исследовательских работ с целью изучения Луны, произошло совсем недавно, сообщает dvlife.ru.
Как отметил Борисов, на очереди переход к следующему этапу российско-китайского космического сотрудничества. Речь идет о строительстве совместными усилиями будущей лунной базы.