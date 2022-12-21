Чиновники не заметили появления порнографических материалов на образовательных сайтах Смольного

Так, авторы Telegram-канала «Невский дозор» выяснили, что на домене gov.spb.ru Смольного можно найти контент, часть которого подпадает не только под закон о порнографии, но и пропаганде ЛГБТ. Там же нашлись и видеоролики с широко известной в узких кругах Еленой Берковой.