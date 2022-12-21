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Чиновники не заметили появления порнографических материалов на образовательных сайтах Смольного

Общество
Чиновники не заметили появления порнографических материалов на образовательных сайтах Смольного

На подведомственных Смольному сайтах образовательных учреждений нашлись порнографические материалы, на что обратила внимание Лига безопасного интернета.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оперативно отреагировала на ситуацию и заявила о недопустимости распространения подобных материалов, тем более, на сайтах, которые посещают дети. Однако корень проблемы с неподобающими материалами может уходить глубже, чем думали чиновники.

Так, авторы Telegram-канала «Невский дозор» выяснили, что на домене gov.spb.ru Смольного можно найти контент, часть которого подпадает не только под закон о порнографии, но и пропаганде ЛГБТ. Там же нашлись и видеоролики с широко известной в узких кругах Еленой Берковой.

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