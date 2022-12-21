С Новым Годом!

Песков заявил об отсутствии у Путина планов поздравлять Макрона с 45-летием по телефону

Политика
Песков заявил об отсутствии у Путина планов поздравлять Макрона с 45-летием по телефону

Президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонные переговоры с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном 21 декабря. Такое заявление сделал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он признался журналистам, что не в курсе, намерен ли российский лидер обращаться к французскому с поздравительной телеграммой по случаю его 45-летия. Одновременно с этим представитель Кремля заверил, что уточнит информацию.

«Нет, сегодня нет в планах президента [РФ] телефонного разговора с Макроном», — подчеркнул Песков.

Ранее глава Франции сообщил о планах побеседовать с коллегой из России. Согласно данному LCI интервью, Макрон намерен сделать это после переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским.

#россия #путин #франция #макрон #песков