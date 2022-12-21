WP: Запад не нашел доказательств причастности Москвы к диверсии на газопроводах «СП»

Согласно данным источников WP, разведка США регулярно перехватывает переговоры представителей РФ и военных. Однако признаков того, чтобы Кремль ставил «диверсию» себе в заслугу или же делало попытки прикрыть свою причастность, выявить до сих пор не получилось.