WP: Запад не нашел доказательств причастности Москвы к диверсии на газопроводах «СП»

Журналисты The Washington Post (WP) заявили об отсутствии доказательств причастности российских властей к диверсии на магистралях «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
В настоящий момент не найдено никаких подтверждений, что за диверсией стояла Москва, заявил газете неназванный европейский чиновник. Его оценка соответствует мнениям 23 представителей дипведомств и разведок западных стран, с которыми побеседовало издание на эту тему.
Согласно данным источников WP, разведка США регулярно перехватывает переговоры представителей РФ и военных. Однако признаков того, чтобы Кремль ставил «диверсию» себе в заслугу или же делало попытки прикрыть свою причастность, выявить до сих пор не получилось.