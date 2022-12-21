Песков: Путин не обратится с посланием к Федеральному собранию в этому году

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в 2023 году. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства ответил на вопросы журналистов. По его словам, лидер обратится с посланием к Федеральному собранию в следующем году.
«До Нового года президент, разумеется, не будет оглашать послание, сейчас уже по времени график идет очень напряженный», – сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не намерен звонить президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю 45-летия политика.