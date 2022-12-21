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Следующий год может оказаться одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Наука
Следующий год может оказаться одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Какой окажется глобальная температура в 2023 году, рассказали специалисты метеорологического управления Великобритании.

Вполне вероятно, что 2023-й будет жарче 2022-го. Так, мир ожидает уже десятый год подряд, когда глобальная температура увеличивается минимум на один градус выше средней. Подобное обусловлено колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Такое явление связано с феноменами Эль-Ниньо (с исп. мальчик) и Ла Нинья (с исп. девочка). Ситуация может стабилизироваться не раньше, чем через несколько лет.

Ученые также обеспокоены таянием льда в Арктике, отмечает телеканал «360». Это может обернуться мировой катастрофой, заявил один из авторов исследования, ученый Массачусетского университета Джули Бигам-Гретт.

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