Следующий год может оказаться одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Вполне вероятно, что 2023-й будет жарче 2022-го. Так, мир ожидает уже десятый год подряд, когда глобальная температура увеличивается минимум на один градус выше средней. Подобное обусловлено колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Такое явление связано с феноменами Эль-Ниньо (с исп. мальчик) и Ла Нинья (с исп. девочка). Ситуация может стабилизироваться не раньше, чем через несколько лет.