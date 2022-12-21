В Минобороны РФ огласили новые данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации

Противник также предпринял попытку атаки на Краснолиманском направлении, где тоже был отброшен на исходные позиции огнем армейской авиации и артиллерии. Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен, свыше 30 погибли на месте. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 50 солдат при попытке прорыва у Пречистовки.