Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации на Украине, пока противник несет потери в живой силе.
В среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва у населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое, однако встретили сопротивление со стороны российских войск и потеряли до 60 солдат и три пикапа.
Противник также предпринял попытку атаки на Краснолиманском направлении, где тоже был отброшен на исходные позиции огнем армейской авиации и артиллерии. Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен, свыше 30 погибли на месте. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 50 солдат при попытке прорыва у Пречистовки.
Кроме того, у Андреевки в Харьковской области ударом ВКС России уничтожено нефтехранилище ВСУ, 63 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 87 районах.
В Херсонской области были вскрыты и уничтожены позиции самоходка «Бук-М1» и радиолокационная станция целеуказания П-18, в ДНР — радиолокационная станция С-300, три американских гаубицы М777 и реактивная систем «Град». Еще два склада с оружием ВСУ было ликвидировано в Харьковской и Запорожской областях.
Над Красногоровкой был сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Системы ПВО тем временем перехватили два беспилотника ВСУ в Херсонской области и ДНР, а также два реактивных снаряда HIMARS в ЛНР.